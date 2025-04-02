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Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir şahıs, araçla park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobiyle park halindeki araçlara çarparak zarar veren şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 10 AIL 798 plakalı araçla seyir halinde olan şahsın, park halindeki bazı araçlara çarparak zarar verdiği ve çevreye rahatsızlık oluşturduğu görüldü. Görüntülerde şahsın çevreye zarar verdiği anlar dikkat çekti. Vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden konuya müdahale etmelerini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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