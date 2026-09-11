Otomobil motosikletle çarpıştı: 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ne yaşandı. Alınan bilgiye göre, caddede seyreden H.Ç. idaresindeki 34 TR 0163 plakalı otomobil, yan sokaktan yola çıkan A.S. yönetimindeki 33 ATK 069 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki bir yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin savrulmaları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı