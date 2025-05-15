Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Aldırış Etmeden Yola Devam Etti

Otomobil Motosiklete Çarptı, Sürücü Aldırış Etmeden Yola Devam Etti
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Hatay'da sollama yaparken motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü, yere savrulan iki kişiye aldırış etmeden yola devam etti. Kaza, yolda temizlik çalışması yapan bir aracın kamerasınca kaydedildi. Motosikletten savrulan iki kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Sollama yaparken çarptığı motosikletten savrulan 2 kişiye aldırış etmeden yola devam etti, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'da sollama yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yere savruldu. Kaza anı ve otomobil sürücüsünün yere savrulan 2 kişiyi aldırış etmeden devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya çevreyolu Subaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafriyat kamyonunun sollayan otomobil, aynı istikamette ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazayla birlikte motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu. Kaza anı yolda temizlik çalışması yürüten aracın sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kazayla birlikte 2 şahsın motosikletten savrulduğu anları ve araç sürüsünün kazanın ardından durmadan devam ettiği anlar yer aldı. Araç sürücüsünün kazaya aldırış etmeden devam etmesiyse dikkat çekti. Öte yandan motosikletten yere savrulan 2 şahsın kazayı sıyrıklarla attığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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