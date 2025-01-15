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Otomobil Motosiklet Sürücüsünü Ezdi, O Anlar Kamerada

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen feci kazada bir otomobil, çarpıştığı motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, altına aldığı motosiklet sürücüsünü ezdi: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpıştığı motosiklet sürücüsünü ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil, yere savrulan motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Feci kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı an be an kameraya yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil Motosiklet Sürücüsünü Ezdi, O Anlar Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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