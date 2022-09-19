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Otomobil ile tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ile tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Davutlar ile Ağaçlı Mahallesi arasında kalan karayolunda farklı yönlerde seyir halinde bulunan B.K idaresindeki 35 HB 4628 plakalı tır ile M.D. idaresindeki 35 HC 2292 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İddiaya göre tır sürücüsü B.K, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarpıp durabildi. O esnada yoldan geçen otomobil de tıra çarparak durabildi. Kazada kimse yaralanmazken, karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Davutlar Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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