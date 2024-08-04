Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşanan olayda iddialara göre motosiklet sürücüsü V.T.Ç. trafik lambalarında kırmızıda geçerek C.K. idaresindeki 67 AEH 044 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü V.T.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı sürücüyü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken polis ekipleri kaza yerinde trafik güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.