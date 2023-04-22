Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza eski cezaevi kavşağında meydana geldi. Okan C.'nin kullandığı 17 DS 909 plakalı otomobil ile Orhan Ö.'nün idaresindeki 17 AEH 233 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Ö. ve yanında bulunan Kerem U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.