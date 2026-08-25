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Tavşanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletli yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletli yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Subaşı Mahallesi Şükrü Dinçer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salı Pazarı istikametinden Şükrü Dinçer Caddesi'ne dönmekte olan M.E.M. idaresindeki 43 ABS 132 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 43 ACT 428 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisiyle savrularak motosikletten düşen sürücü A.T. yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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