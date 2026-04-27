Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Esentepe Mahallesi Tır Garajı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AJE 822 plakalı motosiklet ile 55 AOE 328 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.D. yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı