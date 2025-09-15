Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi'nde meydana geldi. İ.M. idaresindeki 22 BK 099 plakalı otomobil, E.U. yönetimindeki 80 AHS 889 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
