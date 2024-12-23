Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
Ailenin cevap veremediği görüntüler kriminal büroda

Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Genç Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç sürücü, hastanede 9 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile açık kasa minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü genç, kazadan sonra kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Sumbas karayolu üzeri kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Cömert yönetimindeki 01 AFC 200 plakalı otomobil, çevre yolu üzerindeki kavşakta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen açık kasa transit model minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil şoförü, Mehmet Cömert, ağır yaralı şekilde otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Cömert burada yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye'ye ardından da Gaziantep'te ki bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Cömert yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavisinin 9'ncu gününde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: Genç Sürücü 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - 3.Sayfa
img

Altın alımına yeni zorunluluk getirildi! Kuyumcular "memnunuz" diyor
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
img

WhatsApp 8 gün sonra bu telefonlarda çalışmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Alacak verecek meselesinde kan donduran cinayet anı kamerada
Önce dövdüler, sonra silahı çekip öldürdüler

Son Dakika Haberleri

Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti? 24 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı? MasterChef ceketi kim giydi? MasterChef ikinci önlüğü kim giydi 23 Aralık Pazartesi? Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 23-24 Aralık Kartal, Büyükçekmece, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 23 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.