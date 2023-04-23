Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Diyarbakır Karayolunun 30. kilometresinde Abuzer Çinik idaresindeki 27 KZ 130 plakalı otomobil ile Yıldırım Yılmaz idaresindeki 06 DY 2829 plakalı kamyonet çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Abuzer Çinik, Yıldırım Yılmaz ile araçlarda bulunan Ali Ürkmez, Serkan Çinik, Gaffari Akıncı, İsmet Özkan yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan 6 yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmet Özkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN