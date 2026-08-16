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Konya'da Kavşak Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Konya'da Kavşak Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Araçlar savrularak direğe çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nalçacı Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri alınamayan 42 AJC 463 plakalı otomobil ile 34 YR 4912 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak direğe çarparken, araçlarda bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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