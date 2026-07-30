Otomobil ile geri dönüşüm aracının karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile geri dönüşüm malzemesi toplayan triportörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, triportör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm E. (47) yönetimindeki 16 CBC 160 plakalı geri dönüşüm triportörü ile Esra Y. (28) yönetimindeki 16 AAT 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle triportör devrilirken, sürücüsü Müslüm E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı