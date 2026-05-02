Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralandı: Alkollü sürücü gözaltındı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ağır yaralandı: Alkollü sürücü gözaltındı
Adana'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ferdi Dağparçası (21) hayatını kaybederken yolcu konumundaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ferdi Dağparçası (21) hayatını kaybederken yolcu konumundaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza sonrası motosiklet alev alev yanarken gözaltına alınan otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. idaresindeki 34 YAN 34 plakalı otomobil ile Ferdi Dağparçası'nın kullandığı 01 ARJ 825 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet park halindeki 01 DS 958 plakalı kamyonete çarpıp alev alev yanarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ferdi Dağparçası'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu konumundaki arkadaşı H.E.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü Ş.K.'nin 0,65 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü gözaltına alınırken Ferdi Dağparçası'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken ambulansla hastaneye kaldırılan H.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
