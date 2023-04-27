Otomobil, genç kızın kullandığı motosiklete böyle çarptı
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Otomobil, genç kızın kullandığı motosiklete böyle çarptıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.
Otomobil, genç kızın kullandığı motosiklete böyle çarptı
ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5062 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Duygu Demir'in kullandığı 07 BBK 361 plakalı motosiklete, Meltem Akatekin'in kullandığı 01 ABF 400 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan ve yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu motosiklet sürücüsü genç kız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.