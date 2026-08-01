Haberler

Otomobil dere yatağına uçtu, sürücüsü yaralandı

Otomobil dere yatağına uçtu, sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez D-650 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmethan Ş. idaresindeki 10 LD 585 plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüde hesap vakti! Savunması inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği