Haberler

Alaplı'da Otomobil Boş Kulübeye Çarptı: 1 Yaralı

Alaplı'da Otomobil Boş Kulübeye Çarptı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, önüne aniden çıkan kepçeye çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş kulübeye çarptı. Kazada sürücü Hüseyin E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki boş kulübeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Alaplı ilçesi Çayköy mevkisinde, beton fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. yönetimindeki 67 LD 769 plakalı otomobil, Alaplı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre önüne aniden çıkan bir kepçeye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sol tarafında bulunan boş kulübeye çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim

Sivil polisler "Sapık" sanıp yardıma koştu, gerçek çok başka çıktı
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır'da başladı: Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı

Gazeteci Hadi Özışık, internet yasasının perde arkasını anlattı
Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek