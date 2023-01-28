Otomobil beton aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Otomobil beton aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 5 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde beton aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Otomobil beton aydınlatma direğine çarptı: 1'i ağır 5 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde beton aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 07 E 6936 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle beton aydınlatma direği devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki 3 kişi ambulansa hastanelere kaldırılırken, sıkışan iki yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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