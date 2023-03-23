Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde otogarda kriz geçirdiği belirtilen bir şahsın üzerinde polis tarafından yapılan aramada 78 adet hap ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın kriz geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi. Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
TEDAVİ SONRASI İŞLEM YAPILDI
Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi biten şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa