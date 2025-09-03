Otogarda dehşet anları: Yaşlı adam silahla kadını vurdu, kalabalığın öfkeden gözü döndü
Osmaniye otogarında yaşlı bir şahıs tüfekle bir kadına ateş etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, öfkeli vatandaşlar saldırganı linç etmek istedi. Polis müdahalesiyle saldırgan gözaltına alındı.
Osmaniye'de şehirlerarası otogarda silahlı saldırı yaşandı. Yaşlı bir şahıs, yanında taşıdığı tüfekle bir kadına ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
VATANDAŞLARDAN LİNÇ GİRİŞİMİ
Olay sonrası büyük panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık, şahsı linç etmek istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan kalabalığın elinden alınarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz açıklanmadı.