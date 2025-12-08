Haberler

Otobüsün altında sürüklenen kadından acı haber

Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobüsün çarpması neticesinde aracın altında 5 metre sürüklenen Fatoş Gün, bir aylık yaşam mücadelesi kaybetti.

Kaza, 8 Kasım'da Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 HO 1716 plakalı özel halk otobüsü, Fatoş Gün'e (42) çarparak yaklaşık 5 metre sürükledi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadından bir ay sonra acı haber geldi. Gün, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve biri otizmli iki çocuk annesi Fatoş Gün'ün cenazesi bugün Derince Çınarlı Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
