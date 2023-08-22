Otobüste yaşanan 'bana çarptın' kavgası kamerada

İSTANBUL Kadıköy'de otobüs içerisinde yaşanan 'bana çarptın' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, 14F numaralı otobüs kalkacağı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kadın ve adam yolcu arasında 'bana çarptın' tartışması yaşandı. Diğer yolcuların tepki gösterdiği adam otobüsten yaka paça atıldı. Yere düşen kadına ise vatandaşlar yardım etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.