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Otobüs Sürücüsü İhbar Etti: Parçalanmış Erkek Cesedi Bulundu

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Sivas'ta bir otobüs sürücüsü, otogara giderken bir insanı ezmiş olabileceğini jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede, cesedi parçalanmış bir erkek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerinden geçti durmadı, otogara giderken kendini ihbar etti

Otobüs sürücüsü Sivas Otogarı'na giderken jandarmayı arayıp bir insanın üzerinden geçmiş olabileceğini söylerken, yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedi bulundu

SİVAS - Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs sürücüsü, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan 34 JB 2069 plakalı Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünün şoförü A.K., Sivas Otogarı'na 20 kilo metre kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı. Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri sürücüyü gözetim altına alarak, otobüsün yüzeyinde ve altında inceleme yaptı. Otobüste çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı. Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı. Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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