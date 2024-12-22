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Otobüs ile Tırın Çarpışması: 18 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralanırken, yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor. Jandarma ekipleri kazanın ardından yolu trafiğe açtı.

Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan 18 kişinin tedavileri devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan otobüs kazasında yaralanan 18 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, karayolu jandarmanın yoğun çalışmaları sonrası trafiğe açıldı.

Kaza, Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağmur yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede H.S., idaresindeki 20 EC 369 plakalı Mercedes tır, karşı yönden gelen İ.K., yönetimindeki 60 BB 460 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplamda 18 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede yoğun bir çalışma başlatan jandarma ekipleri ise yolu yaklaşık bir saatlik uğraş sonrası tekrar ulaşıma açtı.

Otobüs ile Tırın Çarpışması: 18 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EYÜP ŞAHİN - 3.Sayfa
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