Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firması, yolcularına klasik içecek ve atıştırmalık yerine çiğ köfte servisi yaptı.

O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada viral olan görüntülere yorum yağarken, bazı kullanıcılar "İkram dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.