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Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı

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Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firmasının yolculara ikramı sosyal medyada viral oldu. Klasik içecek ve atıştırmalık ikramlarının dışına çıkan firma, yolcularına çiğ köfte ikram etti. O anlara çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar "İkram dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'a seyahat eden bir otobüs firması, yolcularına klasik içecek ve atıştırmalık yerine çiğ köfte servisi yaptı.

O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada viral olan görüntülere yorum yağarken, bazı kullanıcılar "İkram dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.

Otobüs firmasının yolculara yaptığı ikram şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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