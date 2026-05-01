Otobüs faciasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

Balıkesir'de İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belirlendi.

Kaza, gece saat 03.15 sıralarında Bandırma yolu Külefli yol ayrımı yakınlarında, Bursa istikametinde meydana geldi. 35 PK 328 plakalı Pamukkale Seyahat'e ait yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazadan şans eseri yara almadan kurtulan yolcuların ise Semih Obuz ile Tuğçe Ada Obuz olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
