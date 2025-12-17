Otobüs durağında mide bulandıran olay! Yaşına başına bakmadan yaptıklarına bakın

Tokat'ta bir otobüs durağında meydana gelen olayda, iki yaşlı adamın kamuya açık alanda uygunsuz görüntüler sergilemesi çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı.

AMCALARIN MİDE BULANDIRAN ANLARI KAMERADA

Durumu fark eden bir esnaf, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Çevredeki vatandaşlar, çocukların da bulunduğu bir alanda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek duruma müdahale edilmesini istedi.

Görüntüleri kaydeden esnaf, vakit kaybetmeden emniyet güçlerine giderek şahıslar hakkında şikayette bulundu.