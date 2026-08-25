Eskişehir'de Otluk Yangını Bahçeye Sıçradı

Eskişehir'de otluk alanda çıkan ve bahçeye sıçrayan yangında meyve fidanları zarar gördü. Alevler, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çevredeki otlara ve meyve fidanlarının yer aldığı bahçeye sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında bahçedeki ağaçlar ve fidanlar zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı