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Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı

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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 13 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. İzmirli bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Canpolat ve 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 13 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla Ankara'da tutuklandı. Canpolat hakkındaki dolandırıcılık soruşturması, İzmirli bir iş insanının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine açıldı.

13 MİLYON TL'LİK VURGUN

Now Haber'in haberine göre iş insanı, Kadir Canpolat'ın kendisini Milli Emlak'a ait hazine arazilerini satma veya kiralama vaadiyle yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığını öne sürdü.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu Savcılığı'nın talimatıyla Kadir Canpolat'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği Osmanlı Ocakları genel başkanı ile birlikte 4 kişi hakkında "13 milyon lira dolandırdıkları" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararında Osmanlı Ocakları genel başkanının banka hareketleri ve buna ilişkin dekont ile HTS kayıtları da delil olarak gösterildi.

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat dolandırıcılıktan tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSercan Aydın:

Puhahhahaha hiç şaşırmadık

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Neden hemen tutukladılar ki affını isteseymiş

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHülagü:

" Milliyetçilik alçakların son sığınağıdır" (Samuel johnson)

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Araç koltuklarının arasına baktınız mı 5'er gramlık pudra şekeri poşetlemişler mi diye

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Cahilin çok olduğu yerde din iman vatan millet ebediyatı yapanlar sütten çıkmış ak kaşık gibi görülüyor uyanıklarda işte böyle bunu suistimal ediyor

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

osssss

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yüreği vatan millet aşkıyla yanıp tutuşan dürüstlük timsali neredeyse kanat takıp uçacak melek gibi değerli bir Osmanlı Ocakları mensubu Osmanlı Torununa yapılan bu muamele çok büyük haksızlıktır

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Haber YorumlarıKuscubasi:

İsmi Osmanlı yaptığı işe bak. Soytarılar sizi. Size kefen değil soytarı kıtafeti giydirmek lazım

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