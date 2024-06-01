Osmanlı Devleti'nin 634 yıllık ilk hastanesinin kurşunları çalınmaya çalışıldı

Osmanlı Devleti'nin 634 yıllık ilk hastanesinin kurşunları rulo yaparak çalmaya çalışmışlar

200 kilo ağırlığında kurşun levhayı çalacaklardı

Şüphelilerden biri tutuklandı ayağı kırık olan ameliyata alındı

BURSA - Bursa'da, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhalarını çalmak için tırmanan iki şüpheli gece kartalları tarafından fark edildi. Şüphelilerden biri çatıda yakalanırken diğeri ise kaçtığı sırada kırdığını ayağıyla 50 metre sonra yakalandı. 200 kilo kurşunu rulo yaparak çalmaya çalıştıkları ve çatıda yakalanan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Osmanlı Devleti zamanında Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası'nın kubbesindeki kurşun levhalarını çalmaya çalışan 2 şüpheli şahıs, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı gece kartalları tarafından fark edildi. Hemen olay yerine destek ekipler gelirken şüphelilerden biri çatıda kıskıvrak yakalanırken diğeri ise ayağı kırık şekilde gece kartallarından 50 metre kaçtıktan sonra yakalandı.

200 kilo kurşunu rulo yaparak çalmaya çalıştılar

2 şüpheli yanında getirdikleri nacak ile yaklaşık 200 kilo kurşunu rulo yaparak çalmaya çalıştıkları tespit edildi. Gece kartalları ile polisler tarafından muhafaza altına alınan kurşunlar Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek muhafaza altına alındı.

Şüphelilerden biri tutuklandı diğeri ameliyat oldu

Şüpheli Ahmet Ç. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken Şükrü Can Ş. ise Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Şükrü Can Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayağı kırılan Ahmet Ç.'nin ise ayak bileğinin kırık olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.