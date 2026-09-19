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Osmaniye Sumbas'ta baba, oğlunu tahrayla öldürdü; gelini ve torununu yaraladı

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Osmaniye Sumbas'ta baba, oğlunu tahrayla öldürdü; gelini ve torununu yaraladı
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Osmaniye Sumbas'ta sabaha karşı baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; baba, oğlunu tahra ile öldürdü, gelini ve torununu yaraladı. Ağır yaralanan oğul hayatını kaybederken yaralı gelin ve torun hastaneye kaldırıldı, baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde F.T. kavga ettiği oğlu Aydın Topbaş'ı tahra ile öldürdü, gelini ve torununu yaraladı.

Olay, sabaha karşı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Topbaş ile oğlu Aydın Topbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fevzi Topbaş, tahra ile oğlu Aydın Topbaş'ı, gelini ve torununu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Aydın Topbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan gelin ve torun ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

F.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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