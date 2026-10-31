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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde evde çıkan yangında 1 kişi öldü

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde evde çıkan yangında 1 kişi öldü Haber Videosunu İzle
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cansız bedene ulaşılırken cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dadaloğlu'nun yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Dadaloğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dadaloğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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