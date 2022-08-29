Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye haberi | Küçükçekmece'de oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye haberi | Küçükçekmece'de oyun oynayan bir çocuğun üzerine bahçe duvarı çöktü

Gelen Osmaniye haberine göre Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

Küçükçekmece'de bir binanın bahçe duvarı 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeniden yapılmak üzere yıkılacağı için tahliye edilen bir binanın bahçe duvarı, oyun oynayan Berat Çelik'in (12) üzerine düştü. Üzerine duvar devrilen Çelik'i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Berat Çelik yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bina etrafına güvenlik amaçlı emniyet şeridi çekti.

Olayı duyan aile yakınları hastaneye giderken, Çelik'in babaannesi ise fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Çelik'in komşusu Gönül Gemici "Duvar yıkılınca çocuk altında kalıyor. Durumu çok ağırmış. Babaanne duyunca fenalaştığı için onu da hastaneye kaldırdılar. Önlem alınmayan bir bina. Yıkılacakmış zaten çocuk da oynarken duvarın altında kalıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Berat Çelik 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title