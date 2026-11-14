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Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda 4 araçlık zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

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Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda 4 araçlık zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda 4 araçlık zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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