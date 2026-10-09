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Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında kamyonda yangın söndürüldü

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Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında seyir halindeki kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler sürücüler arasında paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Osmaniye-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Osmaniye-Gaziantep otoyolunda tünellerin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevredeki sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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