Osmaniye'deki otobüs kazasında ağır yaralanan Ayşegül Bayrak 60 günlük yaşam savaşını kaybetti

Osmaniye'de Aralık ayında meydana gelen otobüs kazasında ağır yaralanan Ayşegül Bayrak (61), tedavi gördüğü hastanedeki 60 günlük yaşam savaşını kaybetti. Aynı kazada Ayşegül Bayrak'ın down sendromlu kızı Eda Bayrak da olay yerinde hayatını kaybederken feci kazanın hayattan kopardığı anne-kızdan geriye hayat hikayelerini anlatan haberdeki unutulmaz görüntüleri kaldı.

Kaza, 7 Aralık 2025 günü Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durmuş bu sırada orta şeritte seyir halinde olan ve İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarpmıştı. Feci kazada 11 kişi yaralanırken 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden down sendromlu Eda'nın annesi de kurtarılamadı

Feci kaza sırasında 34 yaşındaki down sendromlu Eda Bayrak ile annesi Ayşegül Bayrak da birlikte İzmir'den memleketleri Gaziantep'e giden otobüste yer alıyordu. Kaza sonrası down sendromlu Eda Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken annesi Ayşegül Bayrak ise ağır yaralanmıştı. Olay gününden beri Osmaniye'deki hastanede tedavi gören Ayşegül Bayrak, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 60 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Feci kazanın hayattan kopardığı anne-kızdan geriye hayat hikayelerini anlatan görüntüler kaldı

Feci kazanın hayattan kopardığı anne-kızdan geriye ise hayat hikayelerini anlatan haberdeki unutulmaz görüntüleri kaldı. Daha önce İhlas Haber Ajansı'nın hayat hikayesini paylaştığı Eda Bayrak'ın annesiyle güçlü bağı ve duygulandıran ilişkisi görüntülere yansımıştı. Kazadan 60 gün sonra hayatını kaybeden Ayşegül Bayrak'ın kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak kızı Eda Bayrak'ın yanına defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP