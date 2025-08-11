Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı sanal bahis ve şans oyunları oynattığı tespit edilen F.A. isimli şahıs tutuklandı. Ekipler, şüphelinin bilgisayar ve telefonlarını ele geçirerek, yasadışı faaliyetlerine son verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, yasa dışı sanal bahis ve şans oyunları oynattığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde F.A. isimli şahsın bir yasa dışı bahis sitesinde adminlik yaptığını tespit etti. Şüphelinin çeşitli programlar aracılığıyla siteye ücret karşılığı üye topladığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

