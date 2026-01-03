Kadirli'de ev yangını: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Koçlu köyünde 75 yaşındaki Hilal Sofuoğlu'nun yalnız yaşadığı evin yandığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Yangın sonrası evin içinde yapılan incelemede Sofuoğlu'un cansız bedeni ile karşılaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sofuoğlu'nun cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE