Osmaniye'de Yangın Zeytin Ağaçlarını Tehdit Etti
Düziçi ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak ağaçlar zarar gördü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarına sıçradı.
Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde otluk alanda başladı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın yaklaşık 4 dönüm alan içerisinde etkili oldu. Alevlerden etkilenen zeytin ağaçları zarar gördü. - OSMANİYE