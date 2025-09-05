Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilogram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takip ve teknik çalışmaların ardından durdurulan hafif ticari aracın bagaj kısmında bulunan valizlerde arama yapıldı. Aramada 12 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili araçta bulunan F.A. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE