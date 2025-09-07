Haberler

Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi-Andırın karayolu Berke Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Araç, ağaçlara takılarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarp arazide güçlükle gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda araçtaki yaralılar çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
