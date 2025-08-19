Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Düziçi-Yeni Farsak köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düziçi istikametinden Yeni Farsak yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE