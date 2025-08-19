Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarparak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Düziçi-Yeni Farsak köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düziçi istikametinden Yeni Farsak yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.