Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi sanayi kavşağı d400 yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fevzi A. idaresindeki 63 HZ 443 plakalı otomobil ile Faruk Kıvrak idaresindeki 80 AFE 060 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE