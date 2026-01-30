Haberler

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve yol çalışmaları, iki otomobilin çarpışmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve devam eden yol çalışmaları sebebiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada direk devrilirken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri muhtemel yangın ve patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alırken, devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
