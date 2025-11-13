Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 60 ABS 816 plakalı otomobil, seyir halindeyken önünde ilerleyen 35 HT 315 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak takla atıp refüje düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE