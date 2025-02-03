Osmaniye'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kamil Kara Bulvarı NATO yolunda meydana geldi. P.C. idaresindeki 80 EAC 509 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 06 PDR 85 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki 2 yaralı, yapılan müdahale sonucu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. - OSMANİYE