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Osmaniye'de Tarla Sularken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Tarla Sularken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, buğday tarlasını sulamaya giden 56 yaşındaki İsmail Dombaloğlu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ailesinin endişelenip arama yaptığı Dombaloğlu'nun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Osmaniye'de sabah saatlerinde buğday tarlasını sulamaya giden 56 yaşındaki şahı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi Dümbüldek Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait buğday tarlasını sabah saatlerinde sulamaya giden İsmail Dombaloğlu'nin akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine endişelenen yakınları, tarlaya giderek arama yaptı. Tarlaya vardıklarında Dombaloğlu'nu yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İsmail Dombaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Dombaloğlu'nun cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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