Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs yandı

Osmaniye'nin Toprakkele ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüste yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme sırasında meydana gelen patlama nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale- Osmaniye Batı gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki minibüsten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek içerisinde bulunan tarım işçilerini tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta patlama meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan patlamaya rağmen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE