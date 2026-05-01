Osmaniye'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı, O Anlar Kamerada

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumu ağır olup, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, dün gece saatlerinde Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir market önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında gruptaki kişilerden biri, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra araçla kaçtı. Silahla açılan ateş sonucu, olay yerinde bulunan ve kavgayla ilgilerinin olmadığı öne sürülen Kadir K. ile Ahmet Taha Ş., saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Taha Ş.'nin durumunun ağır olduğu, ilk müdahalenin ardından Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan silahlı saldırı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silahın ateşlendiği anlar ile çevrede yaşanan panik dikkat çekti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
